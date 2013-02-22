«Укравтодор» уличили в краже 137 миллионов на ремонте дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») оспорит в суде выводы Государственной финансовой инспекции о финансовых нарушениях на сумму 137 млн грн при проведении ремонта дорог.

Об этом УНИАН сообщил советник главы «Укравтодора» Евгений Прусенко, комментируя выводы Госфининспекции, которая выявила незаконное использование бюджетных средств при ремонте дорог, что привело к убыткам в размере 225,4 млн грн.

Он также сообщил, что «Укравтодор» уже оспорил нарушения на сумму 31 млн грн, а общая сумма убытков после сверки составила 202 млн грн.

«Когда сделали реестр, то оказалось, что не 225 млн грн, а 202 млн грн, из них по 31 млн грн они сразу согласились с нашими возражениями. 16 млн грн наши подрядчики вернули как необоснованные, но они тоже спорные – где-то не было командировочных и так далее. А по 137 млн наши службы подали в суд. И уже есть решения суда в нашу пользу, потому что это полный бред», – сказал Е.Прусенко.

Как сообщал УНИАН, Госфининспекция сообщила, что по результатам ревизии деятельности региональных служб автомобильных дорог и дочерних предприятий «Укравтодора» за второй-четвертый кварталы 2010 года, 2011 год и первое полугодие 2012 года выявила незаконное использование бюджетных средств при ремонте дорог, что привело к убыткам в размере 225,4 млн грн.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») по итогам 2012 года открыло движение на 1601 км отремонтированных и вновь построенных дорог.