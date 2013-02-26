СМИ: Пабат идет на поправку и уже говорит, но с трудом

Каждый день ему делают какие-то операции, однако реабилитационный процесс предстоит длительный. Об этом сказал источник Сегодня в окружении Пабата.

"Александру предстоит череда операций. Но он сейчас в сознании, дышит самостоятельно и сам говорит, хотя с определенными трудностями". - говорит источник.

Как сообщал УНИАН, политик пострадал от взрыва петарды у себя на даче 2 февраля. Он хотел устроить фейерверк в честь дня рождения сына, однако, установка не выстрелила, он наклонился, чтобы понять в чем дело, в это время произошел взрыв. И одна из петард угодила ему прямо в лицо. Врачи вынуждены были удалить ему один глаз, второй не пострадал. В Германии, где находится сейчас на лечении Пабат, ему сделали несколько операций по сохранению зрения.

В то же время в Киевраде сейчас говорят о том, чтобы на законодательном уровне запретить свободную продажу салютных установок и других травматичных средств. "Вы знаете, мы, у кого были подобные установки, а они были у многих, взяли и тихонько выбросили после ужасного случая с Пабатом. Не хотим рисковать здоровьем своих близких. И будем иницировать законопроект о запрете этих установок", - сказал нам один из депутатов.