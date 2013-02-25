Синоптики рассказали, когда отступят морозы
11:52, 25 февраля 2013Общество
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В ближайшую неделю в Украине ожидаются нестабильные погодные условия и значительное похолодание - до 12 градусов мороза - 3-7 марта.
С 8 марта возможно интенсивное потепление
Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил сегодня на брифинге.
«На протяжении недели будут наблюдаться нестабильные погодные условия, и 27-28 февраля ожидаем незначительного снижения температуры ночью. 3-7 марта мы также ожидаем похолодания - до 12 градусов мороза», - сказал Н.Кульбида.
При этом, по его словам, с 8 марта возможно интенсивное потепление.
Н.Кульбида также предупредил о сохраняющейся опасности схода лавин в Карпатах.
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