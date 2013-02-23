НАТО просит Украину увеличить миротворческие миссии
19:16, 23 февраля 2013Общество
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НАТО предлагает Украине увеличить миротворческие миссии в Афганистане и Либерии.
Янукович рассмотрит предложение НАТО / Фото: epochtimes.com.ua
Об этом заявил министр обороны Украины Павел Лебедев на брифинге в Черниговской области в субботу, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны.
«К нам обратились с просьбой рассмотреть вопрос увеличения количества наших миротворческих сил, в том числе в Афганистане и Африке», - отметил министр.
Анализируя результаты своего визита в Брюссель на заседание комиссии Украина-НАТО, П.Лебедев подчеркнул, что соответствующие предложения переданы Президенту Украины, и он их рассмотрит.
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