В Украине нет системы предупреждения о падении метеоритов

Об этом УНИАН сообщили в ГКАУ, отвечая на официальный запрос о том, как организована система отслеживания, предупреждения и реагирования на возможность падения на территорию нашей страны крупных небесных тел, аналогичных тем, что упали на территорию Челябинской области РФ 15 февраля.

«Относительно наличия в Украине системы предупреждения падений метеоритов на Землю, любая информация на этот счет в ГКА отсутствует», - говорится в официальном ответе Агентства. Более того, вопрос изучения приближения небесных тел, в том числе, естественного происхождения, находится вне компетенции ведомства.

Вместе с тем, в ГКА сообщили, что Агентство обеспечивает работу Системы контроля и анализа космической обстановки, цель которой – следить за искусственными космическими объектами в приземном космическом пространстве, а также определять время и место их падения на Землю.

«Что же касается предупреждения общественности об опасности приближения небесных тел, то эта сфера является составляющей общегосударственной политики гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, выполнение которой возложено на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Однако ГКА постоянно информирует ГСЧС о возникновении чрезвычайных ситуаций посредством предоставления геофизической информации и карт пожаров, паводков и техногенных опасностей», - говорится в сообщении ГКА.

Напомним, 15 февраля на территорию Челябинской области Российской Федерации упал болид (большой метеор) - крупное небесное тело, которое взорвалось при вхождении в нижние, плотные слои атмосферы, осыпав все находящееся внизу осколками. Ущерб от падения болида составил по предварительным оценкам более 1 млрд рублей.

По данным российских экстренных служб, от падения болида пострадали около 7,5 тыс. зданий, в том числе более 6 тыс. жилых домов, в которых проживают примерно 120 тыс. человек.