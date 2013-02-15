Ущерб от падения метеорита в России оценили в 400 миллионов

Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"Ущерб, по оперативным расчетам, составляет более 400 миллионов рублей, но более точные данные мы получим, когда будет проведена оценка каждого здания и сооружения", - сказал он, пишут РИА Новости.

Пучков уточнил, что в большей степени от падения обломков метеорита пострадали Челябинск и Копейск, а также ряд деревень и сел.

"Утром мы будем иметь четкую картину по количеству пострадавших домов, школ, детских садов и других значимых объектов", - сообщил глава МЧС.

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Он отметил, что у МЧС есть четкая и объективная картина произошедшего.

"В Москве работает национальный центр управления в кризисных ситуациях, а на местах - соответствующие структуры. В Челябинске я увидел спокойную, уверенную работу всех, кто работает на местах", - сказал Пучков.

Ранее губернатор региона Михаил Юревич заявлял, что власти региона оценивают ущерб от падения метеорита в 1 миллиард рублей.