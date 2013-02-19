Кабмин разрешил приватизацию шести облэнерго

Об этом говорится в сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Речь идет о приватизации государственных пакетов акций «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго».

Согласно сообщению, правительственное распоряжение «О приватизации объектов топливно-энергетического комплекса» было принято в понедельник, 18 февраля, во исполнение Национального плана действий на 2012 год по выполнению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы.

«Распоряжение дает возможность принять решение о приватизации шести объектов топливно-энергетического комплекса. В частности, это касается акций АО «Хмельницкоблэнерго», АО «Николаевоблэнерго», АО «Тернопольоблэнерго», АО «Запорожьеоблэнерго», АК «Харковоблэнерго», АО «Черкассыоблэнерго». Решение правительства позволит приватизировать государственные пакеты акций этих предприятий на конкурентной основе и обеспечить поступления денежных средств в государственный бюджет Украины», - сказано в сообщении Департамента информации КМУ.

В нем же указывается, что приватизация пакетов акций энергопоставляющих предприятий обеспечит привлечение в энергетическую отрасль средств частных инвесторов, что позволит осуществить реконструкцию и обновление оборудования предприятий. Как следствие, это должно гарантировать стабильную работу Объединенной энергетической системы Украины.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха заявлял, что Украина планирует завершить приватизацию предприятий тепловой генерации и облэнерго до конца 2013 года.