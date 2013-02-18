Россия забраковала 40 тонн украинского мяса птицы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении ветеринарного контроля Управлением Россельхознадзора по Воронежской области при ввозе партии мяса птицы выявлены нарушения ветеринарных требований. Порядка 40 тонн продукции, изготовитель ООО «Комплекс Агромарс» (Киевская область, Вышгородский район, с. Гавриловка), направлялось в регионы РФ для свободной реализации», - говорится в сообщении.

Управлением Россельхознадзора от поступившей партии отобраны пробы для исследования в ветеринарной лаборатории на показатели безопасности, утвержденные решением комиссии Таможенного союза.

В результате исследовании образцов на показатели безопасности выявлено КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов или общая бактериальная обсемененность), десятикратно превышающее норму.

Превышение допустимой нормы микроорганизмов свидетельствует о нарушении санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции. Такая продукция представляет потенциальную угрозу для здоровья потребителя, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что партия мяса птицы возвращена в адрес отправителя.