В Одессе неизвестные бросили в полную маршрутку бутылку с горящим веществом
16:49, 17 февраля 2013Общество
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В Одессе сгорело маршрутное такси после того, как трое неизвестных бросили в него бутылку с горящим веществом.
Об этом сообщает ТВi со ссылкой на одесские СМИ.
По информации СМИ, событие произошло на углу улицы Костанди и Черноморской дороги. По словам пассажиров маршрутки № 185, "трое молодых людей бросили бутылку с каким-то горящим веществом и выбежали".
В это время водитель маршрутки закрыл дверь, а открыть их якобы уже не получилось, из-за чего началась паника. Однако, в конце концов дверь открылась и пассажиры смогли выйти из охваченной дымом и огнем маршрутки.
Сообщается, что некоторые пассажиры получили легкие ожоги.
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