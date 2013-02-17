В Одессе неизвестные бросили в полную маршрутку бутылку с горящим веществом

Об этом сообщает ТВi со ссылкой на одесские СМИ.

По информации СМИ, событие произошло на углу улицы Костанди и Черноморской дороги. По словам пассажиров маршрутки № 185, "трое молодых людей бросили бутылку с каким-то горящим веществом и выбежали".

В это время водитель маршрутки закрыл дверь, а открыть их якобы уже не получилось, из-за чего началась паника. Однако, в конце концов дверь открылась и пассажиры смогли выйти из охваченной дымом и огнем маршрутки.

Сообщается, что некоторые пассажиры получили легкие ожоги.