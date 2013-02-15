Милиция успокаивает, что никакого серийного маньяка на Троещине нет

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, как отметили в милиции, сегодня некоторые СМИ и Интернет-издания распространили информацию, со ссылкой на жителей Деснянского района столицы, о том, что якобы «на Троещине «разгуливает» серийный маньяк. На его счете уже четыре жертвы».

Вместе с тем в ОСО отмечают, что о серийности убийств женщин говорить нельзя. В действительности был факт убийства одной женщины, которое, по данным правоохранителей, стало следствием конфликта на почве употребления спиртных напитков. Но данное преступление не является делом рук серийного маньяка.

Следственным отделом Деснянского райуправления милиции ведется уголовное производство по факту убийства женщины. В рамках уголовного производства правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных действий по установлению всех обстоятельств убийства и лиц, причастных к нему.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможных свидетелей преступления, отрабатывая магазины и опрашивая жителей жилых домов на территории района.