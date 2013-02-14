Херсонский ТРЦ «заминировала» 44-летняя мать троих детей

Как говорится в сообщении, меньше суток понадобилось сотрудникам милиции, чтобы установить личность женщины, которая вечером 12 февраля сообщила о заминировании торгово-развлекательного центра в Херсоне.

Установлено, что женщина дважды звонила с таксофона и сообщала о якобы заложенной взрывчатке.

На место происшествия выехали все экстренные службы, около 100 сотрудников милиции: следственно-оперативная группа, представители управления общественной безопасности, Госавтоинспекции, взрывотехнической службы и кинологи. Из ТРЦ эвакуировали около 10 тысяч человек. Место вокруг здания было оцеплено, сотрудники ГАИ координировали выезд автомобилей с парковки и перекрыли движение автотранспорта. Специалисты-взрывотехники и кинологи течение трех часов обследовали помещения и прилегающую территорию. При проверке взрывчатку не обнаружили, сообщение оказалось ложным. После этого людям разрешили вернуться на свои рабочие места, а многочисленным посетителям забрать оставленные в магазинах и кинотеатрах вещи.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий милиционеры выяснили, что псевдоминером оказалась 44-летняя жительница Херсона, мать троих детей.

Женщина призналась, что из-за неудовлетворенности жизнью и материальных проблем решила испортить вечер другим людям, потому сообщила о якобы заложенной взрывчатке.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).