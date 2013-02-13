В Херсоне женщина «заминировала» торгово-развлекательный центр

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах области, на телефон службы "101" позвонила неизвестная женщина, которая представилась гражданкой Кругловой и сообщила, что здание ТРЦ заминировано. Никаких требований звонившая не высказала и после сообщении "о бомбе" бросила трубку.

К зданию ТРЦ прибыли подразделения городских и областных структур МВД, МЧС, ГАИ, медицинские службы. В течении получаса из здания ТРЦ были эвакуированы более 1 тыс. посетителей, и взрывотехники обследовали ТРЦ, торговая площадь которого составляет более 65 тыс. кв м. Никаких взрывоопасных предметов найдено не было.

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По неофициальной информации, одна из версий произошедшего - месть недовольной посетительницы ТРЦ, которой охрана Fabrika не разрешила парковать авто на пешеходной зоне возле входа в ТРЦ.

Кто именно "пошутил" о бомбе, установит расследование. Пока следствие изучает видеозаписи камер наблюдения, которые установлены по всему периметру ТРЦ, в торговых площадях и на автопарковке.