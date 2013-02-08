Могилянка проиграла Табачнику в суде

Окружной административный суд Киева 7 февраля отказал в иске Национальному университету "Киево-Могилянская академия" к Министерству образования и науки, молодежи и спорта.

Как сообщает «КоммерсантЪ – Украина», 3 января вуз попытался в судебном порядке оспорить отказ Минобразования согласовать правила приема в НаУКМА на 2013 год. Ранее студентам разрешалось поступать на любое направление магистратуры независимо от направления полученного квалификационно-образовательного уровня бакалавра. Например, бакалавр по специальности "экономика" мог продолжить получать степень магистра по специальности "журналистика". В Минобразования же заявили, что студентам разрешено поступать лишь на то направление магистратуры, по которому был закончен бакалаврат.

Окружной админсуд признал требования истца "законодательно не подтвержденными и не подлежащими удовлетворению".

Представители вуза считают решение суда несправедливым и не понимают, почему Минобразования разрешило НаУКМА проводить перекрестное обучение лишь по некоторым видам специальностей.

"Например, бакалаврам-экономистам министерство разрешило поступать на магистратуру по журналистике, но запретило по финансам. Бакалаврам-политологам не разрешили получать степень магистра по философии, а социологам - учиться на магистра по политологии, хотя направления похожи", - сказал адвокат фирмы ЛББК, представляющей интересы НаУКМА в суде, Андрей Гук.

По его словам, суд проигнорировал нормы Болонского процесса о свободном выборе студентами направления обучения, и поэтому Национальный университет "Киево-Могилянская академия" будет добиваться справедливости уже в апелляционном суде.

"Суд постановил, что направление образовательно-квалификационного уровня магистра должно соответствовать направлению бакалаврата. Мы с этим не согласны и будем подавать апелляцию - вплоть до Европейского суда по правам человека", - сказал А.Гук. По его мнению, при наличии спорных законодательных норм суд обязан толковать эти нормы в пользу лиц, к которым эти нормы применяются, в данном случае — в пользу студентов.