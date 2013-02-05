В Николаеве завершили ремонт ракетного корвета (фото)

Произведено восстановление обшивки корпуса, ремонт винто-рулевого комплекса и донной арматуры корабля. Для проведения ремонта корвет был поднят с помощью 900-тонных кранов и установлен на доково-опорное устройство.

Особое внимание было уделено корпусу, так как наружная обшивка находилась в достаточно критическом состоянии в связи с утончением металла. Также была произведена замена металла в боевых постах и машинных отделениях.

«В ближайшее время с окончательным завершением восстановления технической готовности «Приднепровье» продолжит выполнять задачи в составе боевого ядра ВМС Украины. В командовании флота уверены, что заводчанами успешно будет завершен ремонт и других кораблей», - сказал начальник управления эксплуатации и судоремонта командования ВМС Украины Михаил Токарь.

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Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года был проведен тендер, по результатам которого 7 июня ПАО «Черноморский судостроительный завод» заключило договоры с командованием ВМС Украины на проведение ремонтных работ четырех кораблей: малого разведывательного корабля «Переяслав», большого десантного корабля «Константин Ольшанский», ракетного корвета «Приднепровье» и среднего десантного корабля ВМС “Кировоград”. Согласно заключенным договорам, ремонт украинских военных кораблей должен быть осуществлен до конца 2012 года.

В августе 2012 года в акваторию ЧСЗ зашел корвет «Приднепровье» для проведения ремонта.

23 октября на ЧСЗ был закончен комплексный ремонт малого разведывательного корабля «Переяслав» ВМС Украины.

Черноморский судостроительный завод - судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. ПАО «ЧСЗ» входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (Украина).