Почти сотня украинских миротворцев отправилась в Либерию

Сегодня в рамках очередной, 18-й, ротации 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины из международного аэропорта “Львов” имени Данилы Галицкого в Либерию отбыла первая группа украинских миротворцев в количестве 91 человека.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, командиром украинского миротворческого контингента 18-й ротации назначен опытный военный летчик 1-го класса полковник Петр Плис, который неоднократно принимал участие в миротворческих миссиях.

На личный состав миротворческой миссии в Либерии возлагаются задачи по авиационной поддержке наземных войск, патрулированию и охране границ Либерии с соседними государствами. Кроме того, украинские миротворцы занимаются перевозкой грузов, доставкой в отдаленные уголки продовольствия, лекарств, эвакуацией больных, принимают участие в поисково-спасательных операциях и т.п.