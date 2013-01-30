В Минэкономразвития признались, что за 2012 ВВП Украины вырос лишь на 0,2%

Такой прогноз содержится в проекте Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг., текст которого размещен на сайте министерства.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год был рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

По данным Госстата, в третьем квартале 2012 года ВВП страны сократился на 1,3% (в третьем квартале 2011 года этот показатель вырос на 6,6%).

Рост ВВП страны во втором квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в первом квартале текущего года - 2%.

Президент Украины Виктор Янукович в конце декабря 2012 г. заявил, что рост ВВП по итогам года составит до 1%.

Премьер-министр Украины Николай Азаров на встрече с иностранными инвесторами 18 января 2013 года заявил, что рост валового внутреннего продукта в 2013 году в Украине будет в пределах 3-3,5%.

Согласно Госбюджету, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП – 3,4%, инфляция – 4,8%.