В Херсоне убили 10-летнюю школьницу: милиция просит помощи

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня сектор по связям с общественностью УМВД в Херсонской области распространил обращение к жителям Херсона с просьбой помочь в расследовании убийства 10-летней херсонской школьницы Русланы Свищевой.

"В Херсоне совершено убийство 10-летней Русланы Свищевой, тело которой было найдено 25 января на территории бывшего глиняного карьера между микрорайонами «Стеклотара» и «Восточный».

Вопреки данным интернет-изданий, у милиции пока нет подозреваемых и никто не задержан. Сотрудники органов внутренних дел работают 24 часа в сутки, и будут работать в таком режиме до тех пор, пока виновные не будут задержаны», - говорится в сообщении.

Также в тексте отмечается, что в последний раз Руслану Свищеву видели 3 января в районе торгового центра "Салют" вместе с другой девочкой 10-12 лет, личность которой пока не установлена.

В обращении предлагается сообщить в милицию на основе анонимности любую информацию, которая поможет задержать убийцу.

Также херсонцев просят сообщать правоохранителям о всех лицах, которые способны совершать сексуальные домогательства или насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также, о лицах, имеющих психические расстройства, склонных к агрессии или совершении насилия в отношении детей.

В сообщении указывается, что за информацию, которая будет способствовать установлению лица, совершившего данное преступление, Управление МВД Украины в Херсонской области гарантирует денежное вознаграждение в размере 10 тыс грн.

Как сообщал УНИАН, херсонская школьница Руслана Свищева пропала в пригороде Херсона - поселке Киндийка 2 января. Мать пропавшей пятиклассницы обратилась в Днепровский райотдел милиции г. Херсона только 3 января. Женщина заявила, что семья поздно спохватилась с пропажей ребенка, так как думали, что девочка пошла погостить к бабушке, живущей на соседней улице.

После заявления херсонская милиция проводила широкомасштабные поиски пропавшей школьницы.

20 января в социальной сети появилась информация со ссылкой на близкие к УМВД источники о том, что пропавшая девочка была найдена зарезанной и изнасилованной возле Киндийского кладбища.

Однако пресс-служба УМВД в Херсонской области поторопилась опровергнуть данную информацию 21 января.

25 января тело убитой школьницы было обнаружено в заброшенном глиняном карьере на окраине Херсона. Труп был обнажен и растерзан бродячими собаками.

По информации херсонских СМИ 26 января милиция задержала двух братьев, подозреваемых в причастности к данному убийству.