Аналитик: повышение пенсионного возраста неизбежно

Об этом в комментарии УНИАН заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Всевозможные жалобы на необходимость повышения пенсионного возраста вполне объяснимы с точки зрения нашей ментальности и демографии. Однако страна сейчас стоит перед выбором – либо мы продолжаем реформу и делаем это активно, либо люди, которым сейчас 35-45 лет, со временем получат такую пенсию, которая им вообще не позволит покрывать даже минимальные потребности в момент достижения пенсионного возраста», - сказал О.Устенко.

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Он объяснил свою позицию тем, что количество пенсионеров на одного работника в нашей стране неуклонно растет, растет дефицит Пенсионного фонда. «В этой связи я не представляю, что можно получить без увеличения пенсионного возраста», - отметил эксперт.

При этом он обратил внимание, что ждать скоро результата от уже предпринятых шагов не стоит. «Пенсионные реформы дают эффект в долгосрочной перспективе. Через год-два ждать результатов просто неправильно», - уверен О.Устенко.

Как сообщал УНИАН, пенсионная реформа в Украине стартовала в октябре 2011 года. Предполагалось, что в результате ее введения уже к концу 2012 года Украина сможет выйти на бездефицитный бюджет Пенсионного фонда. Однако в мае 2012 года при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года Кабмин увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн, увеличив доходы ПФУ с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, расходы - с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.

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В результате, по итогам 2012 года дефицит Пенсионного фонда превысил 27 млрд грн, а запланированный дефицит ПФУ в 2013 году составляет 21,8 млрд грн

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.

Министерство социальной политики Украины в январе инициировало создание рабочей группы, которая займется пересмотром и усовершенствованием подходов в работе Пенсионного фонда Украины.