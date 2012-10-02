Эксперт: Пенсионный фонд Украины находится на грани финансового краха

На сегодня Пенсионный фонд находится на грани финансового краха, ведь за год действия пенсионной реформы дефицит Пенсионного фонда не уменьшился, как обещало правительство, а наоборот увеличился на 8 миллиардов гривен и составляет 65 миллиардов гривен.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший первый заместитель министра социальной политики, член партии «УДАР» Павел Розенко.

«Ровно год назад вступила в действие пенсионная реформа, которую нам так широко пропагандировал правительство. Помните, что Сергей Леонидович обещал, что в 2012 году дефицит бюджета Пенсионного фонда будет фактически ликвидирован, что баланс будет. Давайте теперь посмотрим цифры: сегодня дотация, плюс дефицит бюджета Пенсионного фонда составляет 65 миллиардов гривен. Это при том, что в прошлом году было 57 миллиардов гривен. Следовательно, за счет пенсионной реформы, дефицит бюджета не только не уменьшился, он наоборот еще увеличился на 8 миллиардов. То есть нас, фактически, все общество правительство обманывало, что Пенсионная реформа приведет к уменьшению дефицита. На самом деле, сегодня Пенсионный фонд находится на стадии финансового краха, а у правительства нет никаких планов, как этот дефицит хотя бы сократить», - заявил Розенко.

