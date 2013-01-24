Минобороны выделит жилье наименее социально защищенным военным

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минобороны. По результатам заседания первые в этом году семь квартир в новом доме по улице Сергея Лазо, 6-а в столице будут распределены среди военнослужащих из числа семей умерших военнослужащих, многодетных, имеющих в своем составе инвалидов с учетом даты пребывания на квартирном учете и отсутствия жилья от оборонного ведомства.

Таким образом в военном ведомстве вводится практика предоставления жилья семьям военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые нуждаются в нем наиболее остро.

А именно - относятся к категории социально незащищенных и находятся на квартирном учете первыми с начала 90-х годов. Именно эти принципы - законности и справедливости - будут заложены в основу дальнейшей социальной политики Министерства обороны Украины - подчеркнул Лебедев Павел Валентинович.