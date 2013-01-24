Минобороны выделит жилье наименее социально защищенным военным
По поручению Министра обороны Украины Павла Лебедева состоялось внеочередное заседание жилищной комиссии столичного гарнизона, на котором для получения жилья были предложены кандидатуры семей военнослужащих, которые наиболее остро в нем нуждаются.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минобороны. По результатам заседания первые в этом году семь квартир в новом доме по улице Сергея Лазо, 6-а в столице будут распределены среди военнослужащих из числа семей умерших военнослужащих, многодетных, имеющих в своем составе инвалидов с учетом даты пребывания на квартирном учете и отсутствия жилья от оборонного ведомства.
Таким образом в военном ведомстве вводится практика предоставления жилья семьям военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые нуждаются в нем наиболее остро.
А именно - относятся к категории социально незащищенных и находятся на квартирном учете первыми с начала 90-х годов. Именно эти принципы - законности и справедливости - будут заложены в основу дальнейшей социальной политики Министерства обороны Украины - подчеркнул Лебедев Павел Валентинович.