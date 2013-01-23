Российский центробанк подсчитал миллиарды, отправленные домой гастарбайтерами

Об этом УНИАН сообщили в Центральном банке России.

Так, в первом квартале 2012 года в Украину было переведено 625 млн долл., во втором – 751 млн долл., в третьем – 866 млн долл.

При этом общий объем личных переводов из России в страны СНГ за девять месяцев 2012 года достиг 13,611 млрд долл., что на 12% больше показателя за январь-сентябрь 2011 года.

Лидером по объему переведенных из России средств за три квартала прошлого года стал Узбекистан - 4,36 млрд долл. (прирост на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года), следом за ним идет Таджикистан - 2,266 млрд долл. (прирост на 13%).

В Молдавию за январь-сентябрь 2012 года было переведено 1,268 млрд долл., Киргизию - 1,165 млрд долл., Армению - 877 млн долл., Азербайджан - 736 млн долл., Беларусь - 480 млн долл., Казахстан - 200 млн долл., Туркменистан - 17 млн долл.

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По данным Федеральной миграционной службы, в Россию ежегодно приезжает не менее 1 млн трудовых мигрантов из Украины.

Справка УНИАН. По данным Центрального банка России, в 2011 году из России в Украину было переведено 3,046 млрд долл., в 2010-м – 2,476 млрд долл.