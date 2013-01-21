Эксперты считают, что ограничение расчетов наличными пойдет на пользу экономике

В отличие от развитых западных стран три четверти денежных расчетов в Украине осуществляются в наличной форме. Эксперты бьют тревогу, потому что результатом этого становится бурный рост теневой экономики и коррупции.

«Общемировая практика заключается в том, что любые траты, переводы и суммы расчетов свыше $15 тыс. проверяют международные организации по борьбе с отмыванием «грязных» денег, — поясняет Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. — Таким образом, отслеживается каждый банковский перевод или транзакция, и Украина тоже обязана рапортовать о подобных безналичных расчетах, потому что является членом FATF (Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - УНИАН)».

По мнению участников рынка, наиболее приемлемой для Украины будет планка наличных расчетов, эквивалентная 1 тысяче евро - порядка 10 тыс. грн. «Этой суммы вполне хватит, чтобы оплатить продукты питания, бытовые товары, мелкую технику и электронику», — поясняет господин Устенко.

По мнению советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, за основу может быть принят уровень наличных расчетов, который используется на юге Европы, например, в Греции и Италии - там лимит установлен на отметке в 1,5 тыс. евро.

«Очевидно одно: для начала Нацбанк установит в качестве лимита довольно крупную сумму, чтобы люди легче восприняли данное ограничение, — прогнозирует Устенко. — Однако в среднесрочной перспективе планка в любом случае будет снижаться. Не стоит забывать, что в этом процессе идет речь о гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами и практикой».

Эксперты уверены, что установление таких лимитов позволит существенно снизить стоимость финансовых ресурсов для потребителей.

«Чем больше средств находится в безналичном обороте, тем дешевле финансовый ресурс обходится банкам, —отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Банкиры могут предложить населению более дешевые банковские продукты. Когда мы киваем в сторону Западной Европы и говорим, что в Дании или Швеции очень низкие ставки по кредитам, мы забываем о том, что наличности там «ходит» мало, основная масса средств находится на банковских счетах. Проще говоря, украинские банки по сравнению с европейскими сейчас обескровлены, им нечем удешевить кредиты».