На завтра синоптики обещают снег с дождем

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Снег, мокрый снег, на юге и востоке с дождем, днем на Правобережье, кроме Закарпатья, без существенных осадков», - говорится, в частности, в сообщении.

На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 6-11°, днем 1-6° мороза; на остальной территории на протяжении суток от 3° мороза до 3° тепла, днем в восточных областях и на юге Одесской области до 6° тепла, в Крыму 5-10° тепла.

В Киеве и Киевской области ночью снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура на протяжении суток по области от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0° .