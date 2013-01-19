Чиновник РГА погорел на взятке в 10 тысяч
11:28, 19 января 2013Общество
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Милиция задержала за взяточничество должностное лицо Кировоградской РГА.
Чиновник РГА погорел на взятке
Милиция задержала за взяточничество должностное лицо Кировоградской районной государственной администрации.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, чиновник вымогал и получил 10 тыс. грн взятки от заместителя директора одного из ООО за подписание договора аренды земельного участка (площадь 10 га), который принадлежит одному из сельских советов Кировоградского района.
В отношении должностного лица открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
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