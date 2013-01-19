Нацбанк снял ограничения переводов инвалюты за границу

Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее решение утверждено постановлением Нацбанка от 14 декабря 2012 года № 531 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и вступает в силу с 25 января 2013 года.

«В настоящее момент физические лица-резиденты могут осуществлять переводы иностранной валюты без ограничений на основании лицензии», - говорится в сообщении НБУ.

Кроме того, отмечается, что постановлением № 531 усовершенствована процедура документирования операций по переводу средств физическими лицами в банковских учреждениях.

«Также сообщаем, что Национальным банком отменено обязательство ведения журнала учета осуществленных в иностранной валюте переводов за пределы Украины и выплаты этих переводов, а также журнала учета осуществленных в пределах Украины по поручению физических лиц-нерезидентов переводов в национальной валюте и выплаты этих переводов, поскольку указанные операции отражаются в электронном виде в программном комплексе «Операционный день банка» (ОДБ)», - указывается в сообщении Нацбанка.