Прокуратура обещает проверить как милиционер сдал в психушку мужа любовницы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как отмечается в сообщении, во время пикетирования помещения прокуратуры Киевской области активисты требовали наказать работников милиции и специализированного медицинского заведения, которые, по мнению общественных активистов, причастны к помещению гражданина на принудительное лечение.

Письменное заявление этой общественной организации, поданное в прокуратуру накануне пикетирования, внесено в Единый реестр досудебных расследований, начато досудебное расследование.

Расследование указанной информации организовано по двум направлениям – правомерность действий должностных лиц органов внутренних дел, которые доставляли гражданина в больницу, а также законность действий медицинского персонала относительно помещения и содержания этого гражданина на лечении, отмечается в сообщении.

По результатам расследования будет дана оценка действиям вышеуказанных лиц. В случае, если будет установлено превышение ими своих служебных обязанностей или признаки других правонарушений, винные будут отвечать согласно действующему законодательству, заверили в прокуратуре.

***

Как сообщает сайт Новый регион - Киев, в пятницу возле прокуратуры Киевской области прошел пикет «Карательная психиатрия не пройдет!».

Общественники заявили о вопиющем случае: в городе Вышгород милиционер похитил супруга своей любовницы Сергея Хищного, насильно, без решения суда, поместил в психиатрическую больницу, чтобы при разводе получить квартиру.

Как утверждали пикетчики, С.Хищного уже две недели незаконно удерживают в областном психоневрологическом диспансере №2 в г. Ворзеле.

Участники акции попытались обратиться к прокурору Киевской области Михаилу Витязю с требованием прекратить произвол медицинских работников и милиционеров.

Как утверждают пикетчики, врачи и правоохранители пытаются заставить Сергея задним числом подписать документ о добровольном согласии на обследование. Однако органы правопорядка не реагируют на заявления о совершаемых преступлениях.