Студент с экзамена может позвонить прямо в министерство
05:51, 19 января 2013Общество
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В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта начала работу консультативная телефонная линия "Зимняя экзаменационная сессия".
Студент с экзамена может позвонить прямо в министерство
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования, "горячая линия" по номеру (044) 481-32-36 будет работать до 8 февраля.
В соответствующем приказе Минобразования отмечается, что консультативный телефон действует с целью обеспечения надлежащего контроля над проведением зимней экзаменационной сессии 2012/2013 учебного года в высших учебных заведениях и оперативного реагирования на возможные факты нарушений и злоупотреблений, а также предоставления информационной и методической помощи студентам, преподавателям и другим категориям граждан.
"В случае выявления фактов нарушений безотлагательно будут приниматься меры для их устранения", - обещают в министерстве.
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