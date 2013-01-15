Эксперты говорят, что гривне помогут праздники

Незначительный спрос на наличную валюту, который скорее всего будет наблюдаться в первые месяцы текущего года, может оказать поддержку курсу национальной валюты. Об этом говорится в комментарии руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко, переданном агентству УНИАН.

По его словам, спрос на наличную валюту в январе-феврале будет незначительным в связи с длительными праздниками и возможностью введения налога на продажу наличной валюты. В этих условиях, по мнению эксперта, население будет опасаться увеличивать объемы покупки валюты, что в итоге может поддержать золотовалютные резервы страны и гривню.

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«Декабрь показал, что обсуждение возможности введения налога имело сильное психологическое влияние на население: спрос на наличную валюту существенно понизился. И так как данный вопрос остается открытым, это и далее будет отрицательно отражаться на спросе на иностранную валюту, повышая привлекательность гривни», – отмечает Н. Ивченко.

Также он напомнил, что объем покупки населением наличной иностранной валюты в декабре 2012 года составил 1,65 млрд долл., что на 37,3% меньше, чем в ноябре. Объем продажи, наоборот, увеличился на 29,62% до 1,44 млрд долл. В итоге чистое сальдо покупки наличной валюты за данный период сократилось на 86,19% до 210,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 января, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1430/8,1490, к 12:00 цены понизились до 8,1390/8,1440. К закрытию торгов ценовые уровни скорректировались - 8,1410/8,1445 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8760/10,8855, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8860/10,8990. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,8375/10,8480.