Минфин продал внутренних облигаций более чем на миллиард гривень

Об этом сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин привлек 339,965 млн грн от размещения 5-летних гривневых ОВГЗ с доходностью 14,3% годовых, а также 456,995 млн грн от размещения 3-летних индексированных госбумаг доходностью 9,2%. По данным выпускам Минфин удовлетворил все заявки инвесторов — 1 и 4 соответственно.

В то же время министерство не удовлетворило ни одной из 9 заявок на гривневые госбумаги сроком обращения 1 год.

Кроме того Минфин привлек 62,99 млн долл., удовлетворив 1 из 5 заявок на 2-летние валютные ОВГЗ с доходностью 8,2%, размещение которых на аукционе 15 января не планировалось.

Гривневые госбумаги со сроком обращения 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин 8 января привлек в государственный бюджет 533,612 млн долл. на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 15 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 191,07 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,566 млрд грн, в собственности банков - 71,302 млрд грн, нерезидентов - 5,459 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.