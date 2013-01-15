Президент МАУ уверен, что ситуация с «Аэросвитом» вызвана исключительно экономическими факторами

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил президент авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» Юрий Мирошников.



«Сегодня авиационная отрасль переживает кризис не только в Украине, но и во всем мире. Авиаперевозчики до сих пор не могут оправиться от последствий экономического кризиса 2008 года. В результате этого – громадные убытки, которые терпят авиаперевозчики, особенно в Европе. Сегодняшнее положение «Аэросвита» - как раз звено из этой цепочки», - отметил господин Мирошников.

Украинские авиаперевозчики с одной стороны зажаты конкуренцией с глобальными игроками и альянсами (Lufthansa, British Airways, AirFrance/KLM), которые хотят просто поглотить еще один рынок и не дать Украине развиться как транзитному государству, с другой стороны, испытывают ценовое давление со стороны европейских лоукост-компаний. Все это усугубляется монополией сопутствующих услуг в цепочке авиаперевозки – поставок топлива, аэропортового и пассажирского обслуживания, услуг навигации, поставок бортпитания - в результате чего растут затраты авиакомпаний», - отметил президент МАУ.

Генеральный директор «АэроСвита» Юрий Емельянов также прокомментировал факторы, приведшие к данной ситуации. С его слов, свою роль также сыграло невнимание государства к проблемам отрасли. «Национальные авиаперевозчики длительное время пытались обратить внимание государства на проблемы отрасли и перспективы ее развития. Вмешательство государства, выравнивание условий функционирования национальных перевозчиков по сравнению с авиационными рынками Европы, Северной Америки и других регионов, могли бы позволить украинской авиаотрасли легче перенести последствия кризиса и активнее инвестировать в развитие самолетного парка, в повышение уровня сервиса.

Последний раз документ о стратегическом развитии отрасли на серьёзном уровне обсуждался в середине 90-х. Несмотря на то, что с того времени произошли кардинальные изменения, государство долгие годы упорно игнорировало инициативы перевозчиков по разработке новой стратегии», - отметил господин Емельянов.