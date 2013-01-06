Свиной грипп дошел до Киева
13:10, 06 января 2013Общество
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В Киеве был зафиксирован первый в текущем году случай заболевания свиным гриппом.
Врачи напомнили симптомы свиного гриппа
Об этом сообщила заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук Украины Алла Мироненко, пишет ТСН.
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"Пока об эпидемии говорить рано, рост заболеваемости пойдет с середины января. Массовых заболеваний мы не ожидаем, так как этот штамм у нас появляется два сезона подряд и многие его уже перенесли", - сказала Мироненко.
Специалист напомнила, что свиной грипп можно распознать по повышению температуры, слабости, боли в мышцах, суставах и за грудиной.
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