Два человека скончались в Польше от "свиного гриппа"

В госпитале в Новом-Тарге от гриппа умер 50-летний мужчина, который был доставлен туда из Кракова в тяжелом состоянии, сообщает польская радиостанция RMF FM.

По данным телеканала TVN24, в пятницу в больнице в Бельско-Бялой скончался один из пациентов, у которого был обнаружен вирус гриппа типа A/H1N1.

В настоящее время в больнице в Бельско-Бялой находится 13 человек, заразившихся вирусом так называемого свиного гриппа. Еще двое пациентов госпитализировано в клинической больнице №2 в Щецине также с вирусом гриппа A/H1N1.

По словам пресс-секретаря Главной санитарной инспекции Польши Яна Бондара, "за последнюю неделю в стране отмечено более 80 тысяч заболеваний гриппом и гриппоподобными инфекциями", цитирует РИА Новости.