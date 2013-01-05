Эксперты уверены, что правительство поможет отечественным товаропроизводителям

В настоящее время объем импортных товаров в Украине достиг критической точки – государство импортирует не только газ или продукцию машиностроения, но даже продукты питания, хотя является крупной аграрной страной. Именно эту проблему премьер Николай Азаров поручил решить Арбузову и Прасолову. "Необходимо энергично воплощать программу импортозамещения, сокращения негативного сальдо внешнего торгового баланса", – заявил глава правительства.

Доктор экономических наук, директор Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины Валерий Геец считает, что новые кураторы программы импортозамещения справятся с поставленными перед ними задачами, сообщает Ukranews.

"Политика импортозамещения - это та сфера, которая должна быть ключевой идеей в формировании плана действий правительства на несколько ближайших лет. Ее успешная реализация будет способствовать с одной стороны преодолению негативного сальдо платежного баланса, а с другой - увеличению наших экспортных возможностей. Назначение куратором Сергея Арбузова поможет более быстрыми темпами реализовать эту программу", – сказал он.

В свою очередь заведующий отделом экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Ярослав Жалило заявил, что сейчас многие отрасли отечественной экономики имеют дисбаланс в вопросах импорта-экспорта, которые должны решить ответственные за реализацию программы импортозамещения.

"Возьмите для примера мясо птицы, с которым мы выходим на экспорт в ЕС, а нам его в больших количествах завозят из-за границы. Очевидный дисбаланс. Затем – легкая промышленность, где у нас есть куча "серых" предприятий, производящих качественную одежду и обувь, которые затем завозятся в Украину в качестве импортных. Эти проблемы надо решать", – добавил он.

При этом аналитики уверены, что ключевыми сферами экономики, в которых должно произойти наиболее активное замещения импорта должны стать сельское хозяйство, машиностроение, легкая и пищевая промышленность и фармацевтика. По их мнению, уже в ближайшее время ситуация с объемом импорта должна улучшиться. Вполне возможно, что уже в этом году на прилавках магазинов будут преобладать продовольственные и непродовольственные товары отечественного производства.