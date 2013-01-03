На Закарпатье сегодня ночью обрушится сильный мокрый снег
21:25, 03 января 2013Общество
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На территории Закарпатской области сегодня ночью, 4 января, ожидаются сильный мокрий снег.
Снег придет сегодня ночью
Местами возможно налипание мокрого снега, метель, гололед. На дорогах гололедица.
Усиление ветра до 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - до 25-30 м/с, пишет Сегодня.
В связи с ухудшением погодных условий Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области призывает всех жителей и гостей Закарпатья в период ухудшения погодных условий воздержаться от выхода в горные массивы края и придерживаться соответствующих мер безопасности.
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области настаивает на обязательной регистрации всех, кто будет подниматься в Карпаты.
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