Синоптики обещают Киеву на завтра мокрый снег с дождем

Завтра, 4 января, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями, временами мокрый снег и дождь, ночью на Закарпатье сильные осадки, а в южной части без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах, а ночью и на востоке до 6° мороза, в Крыму днем 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра временами мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток около 0°.