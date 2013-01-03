За год квартиры в Киеве подешевели на 5%

В сообщении говорится, что количество представленных к продаже квартир за 2012 год увеличилось на 25,4% - до 17 806 квартир, а средняя стоимость представленных к продаже квартир в декабре 2012 года находилась на уровне 16,13 тыс. грн за квадратный метр.

Аналитики портала отметили, что за период с января по декабрь 2012 года наибольшее падение цен произошло на квартиры в центре столицы (9,8%).

Наименьшее снижение цен зафиксировано на однокомнатные квартиры (2,8%), наибольшее - на четырехкомнатные (10%).

Также аналитики портала сообщают, что цены на квартиры в новостройках Киева в 2012 году выросли на 2,3% - до 13,48 тыс. грн за квадратный метр. Среди тенденций первичного рынка жилья в 2012 году аналитики выделили возобновление строительных работ, начало новых проектов, ценовую стабильность, использование программ финансирования покупки квартир от застройщиков (рассрочка, совместные ипотечные программы с банками-партнерами).

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в ноябре 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,1%, на первичном рынке - на 0,6%.