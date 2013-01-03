В Харьковской области два человека сгорели в собственном доме

Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении МЧС Украины в Харьковской области, загорание в частном жилом доме произошло 2 января около 8:00.

Пламя заметили соседи и, позвонив по телефону в пожарно-спасательную службу, пытались самостоятельно потушить пожар. Когда к месту вызова прибыло пожарно-спасательное подразделение из Лозовой, в доме горели мебель и домашние вещи на площади около 10 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 11.25. Во время тушения спасатели нашли тела двух человек: 48-летнего хозяина дома и его 60-летней сожительницы.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.