В Харьковской области два человека сгорели в собственном доме
10:55, 03 января 2013Общество
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В селе Артельное Лозовского района Харьковской области во время пожара, возникшего в результате неосторожного обращения с огнем, погибли два человека.
Возгорание произошло 2 января около восьми утра
Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении МЧС Украины в Харьковской области, загорание в частном жилом доме произошло 2 января около 8:00.
Пламя заметили соседи и, позвонив по телефону в пожарно-спасательную службу, пытались самостоятельно потушить пожар. Когда к месту вызова прибыло пожарно-спасательное подразделение из Лозовой, в доме горели мебель и домашние вещи на площади около 10 кв. м.
Пожар был ликвидирован в 11.25. Во время тушения спасатели нашли тела двух человек: 48-летнего хозяина дома и его 60-летней сожительницы.
По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.
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