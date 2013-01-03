СМИ: Биопаспорта в Украине появятся не раньше весны

Как сообщили газете «Сегодня» в МВД, на подготовку понадобится время. До этого времени украинцы будут получать документы старого образца.

Напомним: одна из главных причин принятия этого закона — будущее упрощение визового режима с ЕС, ведь паспорт со встроенным чипом (на котором в электронном виде есть фото владельца и другая информация, например, отпечатки пальцев) невозможно подделать. А этим, по словам автора закона нардепа Василия Грицака, злоупотребляют нелегалы и наши заробитчане, выдворенные за нарушение визового режима.

Как разъяснили в МВД, законом предусмотрено, что с 1 января правительство лишь начнет работу по оформлению и выдаче биометрических документов: утвердит постановление о внешнем виде бланков и стоимости услуг МВД, проведет тендер на право печати бланков и т.д., на подготовку уйдет до 3 месяцев. Ведь если, например, загранпаспорт останется таким же, как сейчас, лишь в обложку встроят электронный чип, то внутренний паспорт из привычной синей книжечки превратится в пластиковую карточку наподобие водительских прав. А свидетельства о рождении и вовсе исчезнут, вместо них младенцу выдадут такой же паспорт, как и взрослому, сроком на 10 лет. Также надо создать единый для всей страны основной и резервный демографический реестр, «перекачав» в него данные из госсистемы учета физлиц МВД, обеспечить доступ к нему всех, кому положено, вплоть до паспортистов в районах, и защиту от взлома.

По мнению юриста Владимира Столитнего, паспорта с чипами необходимы: заграничные помогут проще получить визу, внутренние уберегут гражданина, потерявшего паспорт, от того, что в нем переклеят фото и возьмут кредит либо оформят фирму-однодневку. «Главный вопрос — защита имеющейся в реестре информации от взлома, ведь не секрет, что у нас свободно продаются секретные базы данных, например, налоговой, МВД», — отметил Столитний.