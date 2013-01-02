Стрельбу в ресторане устроили киевлянин и двое жителей Николаева

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, по уточненной информации правоохранителей, 1 января в ресторане «Веселый Гуцул», что в с.Паляница, трое мужчин вместе с семьями праздновали Новый год. Под утро, вызвав такси, компания решила сделать еще один заказ. Однако кухня ресторана уже была закрыта, поэтому персонал вынужден был отказать. Нетрезвых посетителей это возмутило, и возникла конфликтная ситуация. В это время за посетителями приехал автомобиль, и забрал клиентов. Однако впоследствии мужчины вернулись с оружием и камнями, и напали на персонал ресторана, нанеся охраннику телесные повреждения. С места происшествия изъято несколько гильз от оружия травматического действия.

Нарушители задержаны, продолжается уголовное производство.

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Как сообщал УНИАН, утром, 1 января, после празднования Нового года компания молодых людей отказалась покинуть ресторан в одном из комплексов для отдыха села Паляница Ивано-Франковской области. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, гости затеяли драку с охранниками, которые пытались объяснить, что ресторан закрывается. Возмущенные посетители покинули заведение, однако через полтора часа трое из них вернулись с травматическим оружием и начали стрельбу. Вследствие этого 24-летний охранник получил травму ноги и был доставлен в Яремчанскую больницу.

О конфликте владельцы ресторана сообщили в милицию.

Через несколько часов правоохранители задержали трех нападающих. Начато уголовное производство.