Ветеринары СНГ будут бороться с распространением эпидемии ящура

По поручению межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии СНГ ФДБУ ”Федеральный центр охраны здоровья животных” (ФДБУ ”ВНДИЗТ”) разработал проект программы ”Комплекс совместных мер государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром в государствах Содружества на 2013 - 2020 годы ”. Об этом сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы

Программа разработана с учетом предложений ветеринарных служб стран СНГ и направлена на недопущение возникновения и распространения на территории стран СНГ ящура, сведение к минимуму ущерба от возможных ящурних вспышек благодаря быстрой локализации и ликвидации эпизоотических очагов. Последний случай ящура в Украине регистрировался в 1988 году. С 1992 года в стране приостановлена вакцинация против ящура.

В проекте изложен анализ эпизоотической ситуации по ящуру в странах СНГ и в других государствах с 2010 по 2012 годы, разработан прогноз риска занесения, возникновения и распространения этого опасного заболевания животных в государствах Содружества на 2013-2015 годы. Кроме того, определены регионы высокой степени риска заноса и распространения ящура, намечены меры по профилактике и борьбе с ним.

Проект программы планируется обсудить на специальном заседании межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии СНГ в феврале 2013 года. Оно пройдет во Владимире (РФ) на базе ФДБУ ”ВНДИЗТ”.

Справка УНИАН. Межправительственный Совет по сотрудничеству в области ветеринарии Содружества Независимых Государств создан в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области ветеринарии от 12 марта 1993 года.

В октябре 2010 г. Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины И.Бисюк был избран Председателем Межправительственного совета по сотрудничеству в отрасли ветеринарии стран СНГ.

Главными задачами Совета являются: разработка рекомендаций по проведению государствами-участниками Соглашения скоординированного сотрудничества в области ветеринарии направленных на предупреждение и ликвидацию карантинных и особо опасных заразных болезней сельскохозяйственных животных, разработка рекомендаций направленных на сближение норм национального законодательства в области ветеринарии, разработка единых ветеринарных требований при экспортно-импортных перевозках подконтрольных ветеринарной службе грузов; координация действий при межрегиональном сотрудничестве по вопросам связанных с чрезвычайными ситуациями и ликвидацией последствий при возникновении остроинфекционных болезней животных, содействие интеграции ветеринарных служб по предупреждению возникновения болезней техногенного характера, защиты здоровья людей и животных, охраны внешней среды.