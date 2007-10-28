В Ивано-Франковске презентовали книгу ”Роман Шухевич - пластун”
06:59, 28 октября 2007Общество
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В Ивано-Франковске презентована книга "Роман Шухевич – пластун. Юношеские и молодые годы Главного командира УПА".
Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской станице Пласта, в книге презентованы воспоминания и архивные материалы, дающие возможность раскрыть малоизвестные страницы из жизни Р.Шухевича, его деятельность в Пласте и молодежном националистическом подполье в 20-х годах прошлого века.
В ближайшее время презентации книги также состоятся во Львове, Тернополе, Луцке и Ривном.
Сегодня в Ивано-Франковске проходит Всеукраинская спартакиада пластунов, в которой принимают участие почти 600 представителей этой организации. Спартакиада приурочена к 65-летию образования Украинской повстанческой армии.
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