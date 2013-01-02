В Сумах женщина ранила лицо петардой
11:03, 02 января 2013Общество
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В Сумах женщина получила травму лица вследствие использования петарды.
Пострадавшая находится на амбулаторном лечении после использования петарды / Фото: neftugz.ru
В Сумах бригадой скорой медицинской помощи в областную клиническую больницу была доставлена 24-летняя девушка с диагнозом: ушиблено-рваная рана правой щеки.
Женщина получила травму при использовании петарды, сообщает ТУ МЧС в Сумской области. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении.
МЧС напоминает, что при использовании пиротехнических изделий необходимо быть крайне осторожными и неукоснительно соблюдать правила безопасности и требований инструкции по эксплуатации данных изделий. Ни в коем случае нельзя позволять использовать пиротехнику детям.
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