В Сумах женщина ранила лицо петардой

В Сумах бригадой скорой медицинской помощи в областную клиническую больницу была доставлена 24-летняя девушка с диагнозом: ушиблено-рваная рана правой щеки.

Женщина получила травму при использовании петарды, сообщает ТУ МЧС в Сумской области. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении.

МЧС напоминает, что при использовании пиротехнических изделий необходимо быть крайне осторожными и неукоснительно соблюдать правила безопасности и требований инструкции по эксплуатации данных изделий. Ни в коем случае нельзя позволять использовать пиротехнику детям.