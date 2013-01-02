На Волыни до сих пор не нашли двух детей, пропавших пять дней назад

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дети 2002 и 2004 годов рождения пошли к реке ориентировочно в 17.00 29 декабря.

К поисково-спасательным работам привлечены подразделения МЧС (в том числе водолазно-спасательная группа), работники МВД и местные жители. Водолазами обследовано около 1200 м русла реки.

По состоянию на 7.00 2 января дети не найдены, поисковые работы продолжаются.