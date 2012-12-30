На Львовщине столкнулись автобус с туристами и легковушка: есть погибшие

15:02, 30 декабря 2012
Общество
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Во Львовской области в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля два человека погибли и еще восемь пострадали.

На Львовщине погибло двое людей из-за ДТП

Как сообщает Управление здравоохранения Львовского городского совета, ДТП произошло сегодня в 9.30 на трассе у села Страч.

Столкнулись туристический автобус, следовавший с востока Украины в Краков и Прагу, и автомобиль «Дэу Ланос». Два человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли. Восемь пострадавших госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

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