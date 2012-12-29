Милиция сожгла изъятые наркотики в печи Горловского завода

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского горуправления милиции.

В сообщении отмечается, что сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с представителями других силовых ведомств, которые вошли в состав специальной комиссии, уничтожили наркотические вещества, изъятые в разное время у лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Правоохранители отправили в печь 5 кг каннабиса, более 200 г его экстракта и 34 куста конопли, а также прекурсоры, предназначенные для изготовления психотропных и наркотических средств.