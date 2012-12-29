Милиция сожгла изъятые наркотики в печи Горловского завода
22:35, 29 декабря 2012Общество
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В Донецкой области в печи литейного цеха ЧАО «Горловский машиностроительный завод» правоохранители уничтожили изъятые у злоумышленников наркотические средства, которые до вступления приговоров в силу хранились в камере вещественных доказательств.
Милиция уничтожила изъятые наркотики в печи завода
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского горуправления милиции.
В сообщении отмечается, что сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с представителями других силовых ведомств, которые вошли в состав специальной комиссии, уничтожили наркотические вещества, изъятые в разное время у лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Правоохранители отправили в печь 5 кг каннабиса, более 200 г его экстракта и 34 куста конопли, а также прекурсоры, предназначенные для изготовления психотропных и наркотических средств.
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