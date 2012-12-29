Полсотни Дедов Морозов и Снегурочек развлекли донецких чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 сказочных новогодних персонажей, Дедов Морозов и Снегурочек прошли по центральной улице Артёма от главной елки Донецка, установленной на площади им.Ленина до площади Октябрьская перед зданием областной государственной администрации.

Таким праздничным действом завершилась предновогодняя ярмарка, которая проходила в Донецке на площади прямо перед зданием ОГА. После парада новогодних сказочных персонажей на ярмарочной площади состоялся флэш-моб и конкурсы с участием Дедов Морозов и Снегурочек.

Все участники парада перед зданием ОГА станцевали под песню «Дискотеки Авария» и активно развлекали посетителей ярмарки.

По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, всего за минувшую предновогоднюю неделю праздничную ярмарку, в которой приняли участие более 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, мастера декоративных искусств, предприятия ресторанного сектора, посетило огромное количество жителей и гостей города Донецка. Кроме торговых новогодних домиков на территории ярмарочного городка работали фермерские торговые площадки открытого типа, где реализация продуктов питания происходила с автомашин.