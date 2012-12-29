На шахте в Донецкой области погиб горняк

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, при уборке породы в забое вентиляционного штрека шестой западной лавы (угольного пласта L4) минувшей ночью произошло внезапное обрушение пород кровли, которым был застигнут проходчик.

Горняк от полученных при обрушении травм скончался.

В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.