Семилетнему мальчику взрывом петарды оторвало палец
15:34, 29 декабря 2012Общество
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В Ривненской области семилетнему мальчику взрывом петарды оторвало палец.
Из незаконного обращения изъято 15 тонн пиротехники
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
По данным УСО, медики поставили пострадавшему диагноз: травматическая ампутация пальца левой руки. Мальчик объяснил, что травму получил из-за неправильного обращения с петардой, которую нашел на улице, отметили в милиции.
В связи с этим, милиция призывает граждан осторожно обращаться с пиротехникой, особенно уделять повышенное внимание поведению детей, чтобы не допустить их травмирования.
Также в милиции отметили, что в результате принятых мер, в Украине из незаконного обращения изъято 15 тонн пиротехники.
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