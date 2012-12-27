Городам Антрацит и Красный Луч прикрутили воду наполовину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Лугансквода» в 6.00 начаты ремонтные работы отдельных участков двух стальных водоводов диаметром 900 мм и 1000 мм между Алчевской насосной станцией 4-го и Петровской насосной станцией 5-го подъёма.

Как показало предварительное обследование, причиной утечек стал износ водоводов (они проложены в 1968 году). К месту восстановительных работ доставлена необходимая спецтехника и оборудование.

Работы предположительно продолжатся до 23:00 27 декабря. К 10-12 часам 28 декабря планируется восстановить водоснабжение городов в прежнем режиме.

Как сообщал УНИАН, 6-8 декабря ООО «Лугансквода» ограничивала подачу воды 10-ти городам Луганской области в таких объемах: Красный Луч, Антрацит - 40%; Алчевск, Перевальск, Первомайск, Попасная, Стаханов, Брянка — 20%; Артемовск, Зоринск — 60%.

21-22 декабря из-за порыва водовода были снижены поставки воды городам Перевальск – до 20%, Красный Луч и Антрацит - на 30%.

24-25 декабря по тем же причинам были снижены поставки воды городам Стаханову и Брянке на 20%.