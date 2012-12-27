С учительницы, которую пытаются выселить из дома на Печерске, сняли одно обвинение

Печерское районное управление милиции в Киеве закрыло уголовное производство по факту смерти отчима киевской учительницы Нины Москаленко, которую пытаются выселить из ее собственного дома, в том числе с помощью попытки привлечь к ответственности за смерть близкого человека.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД в г. Киеве, уголовное производство было закрыто 26 декабря с.г. в связи с отсутствием в деяниях Н.Москаленко состава уголовного правонарушения.

Как отметили в милиции, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила 25 января 2010 года от черепно-мозговой травмы: собранные в деле в ходе досудебного расследования доказательства указывают на то, что причиной смерти мужчины стало падение во дворе собственного дома с высоты собственного роста на асфальтовое покрытие.

Как сообщал УНИАН, учительница Н.Москаленко живет в доме в центре Киева, вблизи Ботанического сада. Землю под домом у учительницы неизвестные пытаются отобрать уже в течение года. Ориентировочно участок размером 20 соток на Печерских холмах оценивают в сумму три миллиона долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец трети дома не известен. Однако с апреля от этого владельца по адресу Н.Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей начали угрожать неизвестные. За год, несмотря на многочисленные заявления Н.Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. В то же время милиция возбудила в отношении нее ряд уголовных дел.

В декабре этого года судья Печерского райсуда Сергей Вовк вынес решение о выселении Н.Москаленко, ее сына и матери.

24 декабря прокуратура Киева обязала милицию круглосуточно охранять дом Н.Москаленко.

Кроме того, прокуратура требует привлечь к ответственности работников Печерского райуправления милиции, которые не рассмотрели должным образом обращения Н.Москаленко и не обеспечили восстановление ее конституционных прав.

«Установлено, что Н.Москаленко на протяжении последних нескольких месяцев шесть раз обращалась в Печерское райуправление милиции с заявлениями о подделке документов на наследство, о блокировании неизвестными лицами прохода к ее дому, разрушению забора и побитых окнах, а также о повреждении неизвестными сети электроснабжения, отравлении ее собаки и относительно угроз, поступающих в ее адрес от неустановленных лиц.

Как выяснилось, все заявления Н.Москаленко милицией были внесены в Единый реестр досудебных расследований, однако надлежащих мер по установлению лиц, причастных к совершению этих правонарушений, а также по безопасному ее проживанию принято не было. Обращения учительницы длительное время оставались непроверенными», - сообщила пресс-служба прокуратуры.

25 декабря Н.Москаленко заявила, что совершит акт самосожжения, если апелляционный суд оставит в силе решение Печерского районного суда Киева о выселении ее из собственного дома в центре города.

«Уже 8 месяцев меня терроризируют. Я не виновата, что я всю жизнь прожила на Печерске, и кому-то понравилась сейчас очень моя земля», - заявила Н.Москаленко.

Женщина также опровергла сообщение правоохранительных органов о предоставлении ей охраны.

По ее словам, когда рейдеры захватывали ее землю, то заявляли, что ей не под силу «воевать с народным депутатом Грицаком из Партии регионов». Она отметила, что пыталась встретиться с Василием Грицаком. Учительница допустила, что его могли оговорить, и он не имеет никакого отношения к конфликту вокруг ее земли. Женщина добавила, что хотела встретиться с ним, обсудить ситуацию, но ей не удалось этого сделать. По словам Н.Москаленко, после этих обращений ей «стало еще хуже».

26 декабря в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что столичная милиция круглосуточно будет охранять частный дом Н.Москаленко.