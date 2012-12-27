С учительницы, которую пытаются выселить из дома на Печерске, сняли одно обвинение
Милиция закрыла уголовное производство по факту смерти отчима киевской учительницы, которую пытаются выселить из ее собственного дома.
Печерское районное управление милиции в Киеве закрыло уголовное производство по факту смерти отчима киевской учительницы Нины Москаленко, которую пытаются выселить из ее собственного дома, в том числе с помощью попытки привлечь к ответственности за смерть близкого человека.
Как сообщили УНИАН в ГУ МВД в г. Киеве, уголовное производство было закрыто 26 декабря с.г. в связи с отсутствием в деяниях Н.Москаленко состава уголовного правонарушения.
Как отметили в милиции, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила 25 января 2010 года от черепно-мозговой травмы: собранные в деле в ходе досудебного расследования доказательства указывают на то, что причиной смерти мужчины стало падение во дворе собственного дома с высоты собственного роста на асфальтовое покрытие.
Как сообщал УНИАН, учительница Н.Москаленко живет в доме в центре Киева, вблизи Ботанического сада. Землю под домом у учительницы неизвестные пытаются отобрать уже в течение года. Ориентировочно участок размером 20 соток на Печерских холмах оценивают в сумму три миллиона долларов.
Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец трети дома не известен. Однако с апреля от этого владельца по адресу Н.Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей начали угрожать неизвестные. За год, несмотря на многочисленные заявления Н.Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. В то же время милиция возбудила в отношении нее ряд уголовных дел.
В декабре этого года судья Печерского райсуда Сергей Вовк вынес решение о выселении Н.Москаленко, ее сына и матери.
24 декабря прокуратура Киева обязала милицию круглосуточно охранять дом Н.Москаленко.
Кроме того, прокуратура требует привлечь к ответственности работников Печерского райуправления милиции, которые не рассмотрели должным образом обращения Н.Москаленко и не обеспечили восстановление ее конституционных прав.
«Установлено, что Н.Москаленко на протяжении последних нескольких месяцев шесть раз обращалась в Печерское райуправление милиции с заявлениями о подделке документов на наследство, о блокировании неизвестными лицами прохода к ее дому, разрушению забора и побитых окнах, а также о повреждении неизвестными сети электроснабжения, отравлении ее собаки и относительно угроз, поступающих в ее адрес от неустановленных лиц.
Как выяснилось, все заявления Н.Москаленко милицией были внесены в Единый реестр досудебных расследований, однако надлежащих мер по установлению лиц, причастных к совершению этих правонарушений, а также по безопасному ее проживанию принято не было. Обращения учительницы длительное время оставались непроверенными», - сообщила пресс-служба прокуратуры.
25 декабря Н.Москаленко заявила, что совершит акт самосожжения, если апелляционный суд оставит в силе решение Печерского районного суда Киева о выселении ее из собственного дома в центре города.
«Уже 8 месяцев меня терроризируют. Я не виновата, что я всю жизнь прожила на Печерске, и кому-то понравилась сейчас очень моя земля», - заявила Н.Москаленко.
Женщина также опровергла сообщение правоохранительных органов о предоставлении ей охраны.
По ее словам, когда рейдеры захватывали ее землю, то заявляли, что ей не под силу «воевать с народным депутатом Грицаком из Партии регионов». Она отметила, что пыталась встретиться с Василием Грицаком. Учительница допустила, что его могли оговорить, и он не имеет никакого отношения к конфликту вокруг ее земли. Женщина добавила, что хотела встретиться с ним, обсудить ситуацию, но ей не удалось этого сделать. По словам Н.Москаленко, после этих обращений ей «стало еще хуже».
26 декабря в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что столичная милиция круглосуточно будет охранять частный дом Н.Москаленко.